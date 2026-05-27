Песков ответил на обвинения в использовании темы членства Армении в ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически не согласен с заявлениями, будто тема членства Армении в ЕАЭС используется Москвой в связи с выборами в этой стране. Об этом господин Песков заявил во время общения с журналистами.

«Нет. Это не мы же приняли закон в Армении… Это Армения приняла закон, что они ориентируются на ЕС. То есть это не только декларация. При чем здесь мы?.. Мы слишком большие, чтобы быть “при чем”, — отметил он (цитата по РИА Новости).

Говоря о возможных взаимных выгодах от членства в ЕАЭС для Москвы и Еревана, представитель Кремля подчеркнул, что «это дорога с двусторонним движением».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна не собирается покидать ЕАЭС. По словам господина Пашиняна, все звучащие заявления о возможном выходе Армении из ЕАЭС безосновательны. Те, кто говорит об этом, не понимают, что «роют могилу ЕАЭС», добавил политик.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что членство одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
