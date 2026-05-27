Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала резко высказался о ситуации на Украине и действиях Владимира Зеленского. Фрагмент видео изучил aif.ru.
По словам Соскина, украинцы продолжают терпеть происходящее, несмотря на ухудшение положения в стране. Он заявил, что власти фактически довели население до крайнего состояния.
«Зеленский уже выпил кровь, срезал мясо, уже кости пошли», — сказал Соскин, комментируя положение украинцев.
Политик отметил, что, несмотря на это, население Украины продолжает молчать и терпеть действия властей. По его мнению, такое положение говорит о глубоком кризисе внутри страны.