Полянский: В ОБСЕ сделали вид, будто теракта в Старобельске не было

На это фоне он заявил, что «мы уже очень и очень близки к прямой военной конфронтации».
Полянский указал, что удар по колледжу и общежитию был осуществлен с использованием дронов, произведенных на Западе. Уже есть информация о производстве этих дронов в некоторых европейских странах, и Россия открыто озвучила местонахождение производственных объектов.
Постпред также отметил, что некоторые европейские страны предоставляют свое воздушное пространство для пролета этих беспилотников.
Кроме того, Полянский напомнил, что Москва предупредила иностранных коллег о необходимости эвакуировать своих дипломатов из Киева.
— Если они хотят его проигнорировать — пожалуйста. Но это будет означать, что ответственность за жизни их граждан полностью ложится на их плечи, — приводит его слова RT.
Украинские войска в 22 мая нанесли массированный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
МИД России 25 мая объявил, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Днем ранее в Министерстве обороны сообщили, что армия России нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».