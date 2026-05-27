Трамп пообещал вернуть Ирану активы в обмен на послушание

Президент США Дональд Трамп допустил возможность разблокировки иранских активов, однако поставил жесткое условие для выполнения этого шага. По словам американского лидера, финансовые средства останутся под контролем США до тех пор, пока Тегеран не продемонстрирует готовность к диалогу на условиях Вашингтона.
«Мы продолжим контролировать эти деньги. Когда они будут вести себя правильно, когда поступят правильно, мы позволим им получить их деньги», — заявил Трамп в ходе заседания кабинета министров в Белом доме, передает РИА «Новости».
Американский президент утверждает, что текущие переговоры с иранской стороной приносят результаты. Он подчеркнул, что представители Тегерана демонстрируют сговорчивость и начинают принимать требования американской стороны.
Тем не менее, Трамп не исключил силового сценария в случае, если иранское руководство откажется от следования достигнутым договоренностям. Указывая на главу Пентагона Пита Хегсета, президент США добавил: «Человек слева от меня покончит с ними».