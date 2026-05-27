В случае продолжения боевых действий Украина полностью сгниет к 2035 году, считает бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы экономист Олег Соскин.
«Вся фаза депрессии, разложения, гниения, упадка для таких (стран. — Прим. ред.), как Украина, failed state (с англ. — “несостоявшееся государство”), (закончится) к 35 году», — сказал он на видео в своем YouTube-канале, которое изучил aif.ru.
Соскин заявил, что украинцам необходимо определиться, хотят они «до конца быть уничтожены» или нет.
Напомним, издание The Economist со ссылкой на правительственные источники сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий.
Ранее политолог Владимир Скачко сказал aif.ru, что Зеленскому выгодно продолжать конфликт на Украине, поскольку так он может и дальше грабить страну.