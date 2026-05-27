Пашинян заявил, что Армения сможет получать газ в обмен на его транзит

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями заявил, что по территории Армении будет проложен транзитный газопровод, который позволит стране получать газ в обмен на транзит.
«Мы впредь не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на одну трубу. Сегодня у нас уже есть железная дорога с Запада на Восток, днями ранее для Армении открылась железная дорога Карс-Ахалкалаки, еще раньше открылась железная дорога через Азербайджан, вскоре откроется TRIPP, по территории Армении пройдет газопровод и мы за счет этого транзита будет иметь собственный газ, поскольку за транзит нам будут платить газом», — сказал армянский премьер на предвыборном митинге в Котайкской области. Трансляцию вели местные телеканалы.
При этом Пашинян не пояснил, о каком газопроводе идет речь. Сегодня Армения получает газ из двух стран — из России и Ирана. Причем из Ирана по бартерной схеме в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Таким образом, все нужды населения обеспечиваются за счет российского газа.