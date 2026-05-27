Пашинян назвал текущий диалог с РФ позитивной трансформацией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал текущее состояние армяно-российских отношений как этап позитивной трансформации. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Армения».
«Что касается отношений Армении и России. Эти отношения находятся на этапе трансформации, и это позитивная трансформация. Одно дело отношения в условиях конфликта, другое — в условиях отсутствия конфликта», — отметил Пашинян.
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.