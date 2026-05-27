Истребители Греции и Турции сошлись в бою над спорной территорией

Греческие и турецкие истребители F-16 вступили в воздушный бой над спорной территорией в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает греческий портал OnAlert.
По данным издания, инцидент произошел после входа турецких вооруженных самолетов в зону ответственности Афин. После этого греческие истребители были подняты на перехват.
Как пишет OnAlert, турецкие F-16 затем начали преследование и вошли в воздушное пространство Греции в районе острова Мейс (Кастелоризо). Навстречу им поднялись дополнительные греческие самолеты, включая F-16 и F-4E Phantom.
На опубликованных кадрах видно, как греческие F-4 Phantom пролетают над островом. В материале утверждается, что греческие пилоты смогли взять турецкие самолеты «на прицел» и сопровождали их до выхода из района.
Официально Афины и Анкара информацию о возможных потерях или повреждениях техники не комментировали. Подобные инциденты между странами НАТО в регионе происходят регулярно, однако стороны обычно не раскрывают детали таких столкновений.
OnAlert также пишет, что появление греческих Phantom над Кастелоризо стало демонстрацией готовности ВВС Греции на фоне роста напряженности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.