Истребители Греции и Турции сошлись в бою над спорной территорией

Греческие и турецкие истребители F-16 вступили в воздушный бой над спорной территорией. Афины подняли дополнительные самолеты к острову Мейс.

Источник: Аргументы и факты

Греческие и турецкие истребители F-16 вступили в воздушный бой над спорной территорией в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает греческий портал OnAlert.

По данным издания, инцидент произошел после входа турецких вооруженных самолетов в зону ответственности Афин. После этого греческие истребители были подняты на перехват.

Как пишет OnAlert, турецкие F-16 затем начали преследование и вошли в воздушное пространство Греции в районе острова Мейс (Кастелоризо). Навстречу им поднялись дополнительные греческие самолеты, включая F-16 и F-4E Phantom.

На опубликованных кадрах видно, как греческие F-4 Phantom пролетают над островом. В материале утверждается, что греческие пилоты смогли взять турецкие самолеты «на прицел» и сопровождали их до выхода из района.

Официально Афины и Анкара информацию о возможных потерях или повреждениях техники не комментировали. Подобные инциденты между странами НАТО в регионе происходят регулярно, однако стороны обычно не раскрывают детали таких столкновений.

OnAlert также пишет, что появление греческих Phantom над Кастелоризо стало демонстрацией готовности ВВС Греции на фоне роста напряженности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал карту Ирана, окрашенного в цвета американского флага, и сопроводил изображение подписью: «Соединенные Штаты Ближнего Востока?».

