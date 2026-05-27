Призыв украинского постоянного представителя при ООН Андрея Мельника к немедленному прекращению огня не имеет реального политического веса и демонстрирует растущий раскол среди западных покровителей Киева. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Парламентарий критически оценил выступление украинского дипломата, назвав его попыткой привлечь внимание на фоне ослабления позиций Киева на международной арене.
«Заявление адепта украинской фашистской секты в ООН — не более чем пафосное воззвание, больше напоминающее блеклое эхо в длинных коридорах ООН», — подчеркнул Кастюкевич.
Сенатор отметил, что поддержка этой инициативы со стороны традиционных спонсоров Киева была ожидаемой, однако ключевым маркером ситуации стала позиция Вашингтона. Белый дом предпочел не присоединяться к данному обращению, под которым подписались страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
«То, что США дистанцировались в данном вопросе, говорит о многом. С одной стороны, это раскол среди стран, которые считали друг друга союзниками. С другой — потеря Украиной привилегии “приоритетного просящего”, которой в последние годы коллективный Запад оказывал беспрецедентные меры поддержки в борьбе с Россией», — резюмировал сенатор.