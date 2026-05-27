Макрон назвал важным согласие Осло на участие в проекте ядерного сдерживания

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает важным согласие Норвегии участвовать во французской программе ядерного сдерживания.
«Вы дали согласие на присоединение Норвегии к тому, что мы назвали передовым ядерным сдерживанием, — сказал французский лидер, принимая в Елисейском дворце премьер-министра королевства Йонаса Гара Стёре, прибывшего в Париж с визитом. — Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества».
В присутствии Макрона и Стёре главы военных ведомств Франции и Норвегии Катрин Вотрен и Туре Саннвик подписали двусторонний документ об укреплении связей в области обороны и безопасности.
В марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг на западе республики, заявил, что участие европейских стран в инициативе Франции по совместным усилиям в области ядерного сдерживания позволит им в будущем формировать новую систему безопасности между Европой и Россией, а также с США и Китаем.
Ранее президент сообщил о намерении Франции перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которая подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран европейского континента. Глава государства также объявил о планах нарастить ядерный арсенал республики, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок.
В 2020 году Макрон заявил, что ядерный арсенал Франции насчитывает менее 300 боеголовок.