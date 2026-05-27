Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон назвал важным согласие Осло на участие в проекте ядерного сдерживания

Оно станет двигателем амбициозного сотрудничества, заявил президент Франции.

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает важным согласие Норвегии участвовать во французской программе ядерного сдерживания.

«Вы дали согласие на присоединение Норвегии к тому, что мы назвали передовым ядерным сдерживанием, — сказал французский лидер, принимая в Елисейском дворце премьер-министра королевства Йонаса Гара Стёре, прибывшего в Париж с визитом. — Это очень важный этап нашего партнерства, и он станет двигателем весьма амбициозного сотрудничества».

В присутствии Макрона и Стёре главы военных ведомств Франции и Норвегии Катрин Вотрен и Туре Саннвик подписали двусторонний документ об укреплении связей в области обороны и безопасности.

В марте Макрон, выступая на военно-морской базе Иль-Лонг на западе республики, заявил, что участие европейских стран в инициативе Франции по совместным усилиям в области ядерного сдерживания позволит им в будущем формировать новую систему безопасности между Европой и Россией, а также с США и Китаем.

Ранее президент сообщил о намерении Франции перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которая подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран европейского континента. Глава государства также объявил о планах нарастить ядерный арсенал республики, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок.

В 2020 году Макрон заявил, что ядерный арсенал Франции насчитывает менее 300 боеголовок.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше