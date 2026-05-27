Пашинян вновь указал на трансформацию армяно-российских отношений

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Отношения между Арменией и Россией переживают трансформацию, причем она протекает в позитивном ключе. С таким утверждением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Armenia.
«Что касается отношений Армения — Россия, я и в прошлом говорил, что эти отношения находятся на этапе трансформации, позитивной трансформации, поскольку одно дело — отношения Армения — Россия в условиях конфликта, другое дело — отношения Армения — Россия в условиях отсутствия конфликта», — сказал он.
Парламент Армении 26 марта 2025 года в ходе второго и окончательного чтения принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.