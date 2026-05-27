Пашинян вновь указал на трансформацию армяно-российских отношений

Парламент Армении 26 марта 2025 года в ходе второго и окончательного чтения принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.