Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян вновь указал на трансформацию армяно-российских отношений

Премьер-министр Армении отметил, что она протекает в позитивном ключе.

ЕРЕВАН, 27 мая. /ТАСС/. Отношения между Арменией и Россией переживают трансформацию, причем она протекает в позитивном ключе. С таким утверждением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Armenia.

«Что касается отношений Армения — Россия, я и в прошлом говорил, что эти отношения находятся на этапе трансформации, позитивной трансформации, поскольку одно дело — отношения Армения — Россия в условиях конфликта, другое дело — отношения Армения — Россия в условиях отсутствия конфликта», — сказал он.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь «интеллигентного развода».

Парламент Армении 26 марта 2025 года в ходе второго и окончательного чтения принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше