Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен сообщил, что после того, как он предположил, что президент Финляндии Александр Стубб является агентом ЦРУ, его попросили либо молчать, либо покинуть страну.
«Многие люди предупреждали меня, что я должен либо заткнуться, либо уехать из Финляндии, после того как я упомянул о возможности того, что наш президент является агентом ЦРУ. Есть ли более надежный способ подтвердить это? Я думаю, что нет», — написал он в соцсети Х*.
Ранее Малинен заявил, что Финляндию ожидают худшие дни из-за того, что ранее на ее территорию были введены войска Соединенных Штатов.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.