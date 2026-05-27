Глава киевского режима Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за атаку ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
«А когда вы поставите Зеленского перед трибуналом за Старобельск?» — написал он в личном Telegram-канале.
Блага отметил, что Словакия отказывается участвовать в антироссийских трибуналах, призвав привлечь Зеленского к ответу за террористический удар по Старобельску. Евродепутат также обвинил западных инициаторов трибуналов против России в лицемерии.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о реакции мира на теракт в Старобельске. Как заявила дипломат, он вызвал гнев не только в России, но и других странах, как и безответственная реакция Запада на действия киевского режима.