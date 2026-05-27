Пашинян рассказал о «позитивной трансформации» отношений Армении и России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство официально передало Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления республики в Евросоюз. Из письма, как писал «Ъ», следует, что РФ в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве с Ереваном в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если та продолжит процесс вступления в ЕС.