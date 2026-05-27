Пашинян заявил, что инициирует принятие новой Конституции после выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Armenia заявил, что инициирует принятие новой Конституции страны после парламентских выборов, которые пройду 7 июня.
«Знаете, мы никогда с Азербайджаном не обсуждали вопрос Конституции и ни с каким партнером не обсуждали вопрос Конституции, поскольку это исключительно наша внутренняя повестка. И мы исходим из этой повестки», — сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что вопрос принятия новой Конституции стоит на повестке с 2018—2020 годов.
В марте 2025 года Армения и Азербайджан согласовали текст двустороннего мирного соглашения, но оно не было подписано. В нем Ереван и Баку обязались признать территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и исходя из этого провести делимитацию и демаркацию своих границ, а также установить дипломатические отношения.
Азербайджан настаивал, что для подписания договора в Конституцию Армении должна быть внесена поправка, которая бы устранила «претензии на суверенитет и территориальную целостность» республики, а также требовал ликвидировать «устаревшую и недееспособную» Минскую группу ОБСЕ, созданную в 1992 году для урегулирования конфликта в Карабахе и работавшую под председательством России, США и Франции.
Пашинян подчеркнул, что в предвыборной программе правящей партии «Гражданский договор» имеется пункт о принятии новой конституции.
«И после выборов, формирования политического большинства в парламенте мы инициируем принятие новой Конституции», — заявил премьер-министр, указав, что это будет сделано путем референдума.
В марте прошлого года Пашинян заявлял, что референдум о новой конституции Армении планируется провести в 2027 году. Годом ранее он заявлял о готовности изменить Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном.
Позднее он говорил, что лично инициирует изменения в Конституцию, если Конституционный суд (КС) не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. В МИДе Армении указывали при этом, что Ереван в рамках договоренностей с Баку не брал на себя обязательства изменять Конституцию.
