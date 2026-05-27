Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян заявил, что инициирует принятие новой Конституции после выборов

Премьер-министр Армении заявил, что Ереван не обсуждал с Баку или иными партнерами вопрос Конституции, поскольку это внутренняя повестка страны. «И мы исходим из этой повестки», — сказал он.

Источник: РБК

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Armenia заявил, что инициирует принятие новой Конституции страны после парламентских выборов, которые пройду 7 июня.

«Знаете, мы никогда с Азербайджаном не обсуждали вопрос Конституции и ни с каким партнером не обсуждали вопрос Конституции, поскольку это исключительно наша внутренняя повестка. И мы исходим из этой повестки», — сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что вопрос принятия новой Конституции стоит на повестке с 2018—2020 годов.

В марте 2025 года Армения и Азербайджан согласовали текст двустороннего мирного соглашения, но оно не было подписано. В нем Ереван и Баку обязались признать территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и исходя из этого провести делимитацию и демаркацию своих границ, а также установить дипломатические отношения.

Азербайджан настаивал, что для подписания договора в Конституцию Армении должна быть внесена поправка, которая бы устранила «претензии на суверенитет и территориальную целостность» республики, а также требовал ликвидировать «устаревшую и недееспособную» Минскую группу ОБСЕ, созданную в 1992 году для урегулирования конфликта в Карабахе и работавшую под председательством России, США и Франции.

Пашинян подчеркнул, что в предвыборной программе правящей партии «Гражданский договор» имеется пункт о принятии новой конституции.

«И после выборов, формирования политического большинства в парламенте мы инициируем принятие новой Конституции», — заявил премьер-министр, указав, что это будет сделано путем референдума.

В марте прошлого года Пашинян заявлял, что референдум о новой конституции Армении планируется провести в 2027 году. Годом ранее он заявлял о готовности изменить Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном.

Позднее он говорил, что лично инициирует изменения в Конституцию, если Конституционный суд (КС) не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. В МИДе Армении указывали при этом, что Ереван в рамках договоренностей с Баку не брал на себя обязательства изменять Конституцию.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше