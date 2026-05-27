В Удмуртии погибла женщина, прятавшаяся в теплице от непогоды

УФА, 27 мая — РИА Новости. Женщина, прятавшаяся в теплице от непогоды, погибла в Удмуртии, порывистым ветром повреждены крыши 120 домов, побиты стекла окон пяти садиков и школ, сообщил председатель правительства региона Роман Ефимов на платформе «Макс».
Он сообщил, что в Удмуртии прошел сильный ветер и дождь с градом. Больше всего пострадал Балезинский район, где ввели режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена РСЧС.
«Погибла женщина. От непогоды она пряталась в теплице на своем участке. Повреждены крыши, заборы и выбиты стекла в трех школах и двух садах района. В районной больнице пострадала одна из сторон кровли пищеблока», — сообщил Ефимов.
По предварительной оценке, в районе повреждены крыши 80 частных домов, 40 многоквартирных домов и двух магазинов. Боле 60 деревьев и несколько столбов повалены на проезжую часть, рассказал председатель правительства Удмуртии.
По его словам, из-за отключения электроэнергии четыре населенных пункта — поселок Балезино, деревни Такапи, Кожило и Кестым — остаются без воды. Там обесточены две станции.
«Порывы устраняют. В дома жителям постепенно возвращается электричество. Спасибо местным жителям и управляющим компаниям, которые помогли администрации района убрать поваленные деревья», — добавил Ефимов.