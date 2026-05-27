Иранская делегация прибыла в Астану на Евразийский экономический форум

Делегация Ирана во главе с министром торговли, промышленности и недропользования Мохаммадом Атабаком прибыла в столицу Казахстана для участия в Евразийском экономическом форуме.

Источник: Аргументы и факты

В Казахстан прибыла делегация из Ирана, возглавляемая министром торговли, промышленности и недропользования Мохаммадом Атабаком. Цель их визита — участие в Евразийском экономическом форуме, запланированном на 28−29 мая в столице страны. Данная информация была подтверждена иранским посольством в Казахстане.

Как сообщило дипломатическое представительство, Мохаммад Атабак выступает на форуме как официальный представитель президента Ирана. Это мероприятие признаётся одним из наиболее значимых в экономической жизни региона.

Ранее в Астану для участия в этом же форуме прибыл вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса.

Оба государства, Иран и Куба, подвергаются ограничениям, введённым США. В середине апреля американские вооружённые силы начали осуществлять морскую блокаду Ирана. Центральное командование вооружённых сил США объявило о своём решении препятствовать движению всех судов, направляющихся в порты этой исламской республики или покидающих её побережье.

На Кубе с начала 2026 года наблюдается серьёзное обострение ситуации. Это произошло после того, как в конце января правительство США объявило о шагах, направленных на абсолютное прекращение поставок топлива на остров. В первые дни мая эти ограничения были расширены новым исполнительным указом из Вашингтона. Данный документ устанавливает вторичные санкции в энергетической сфере для тех стран, которые планируют осуществлять топливные поставки в эту карибскую республику.

ЕАЭС представляет собой международное экономическое объединение интеграционного характера. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей в этой организации предоставлен Ирану, Кубе, Молдавии и Узбекистану.

