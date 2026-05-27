Рубио утверждает, что у Кубы большие проблемы, но США готовы к диалогу

Рубио: Куба находится в глубоком кризисе, но США готовы к дилаогу.

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Куба находится в глубоком кризисе, добавив, что Вашингтон якобы готов к диалогу ради блага кубинского народа.

«У Кубы большие проблемы… мы будем говорить с ними, мы будем работать над этим. Мы хотим чего-то хорошего для кубинского народа, и, надеюсь, для них все закончится благополучно», — сказал Рубио в ходе заседания правительства США в Белом доме.

Накануне глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал Рубио одним из главных вдохновителей американского давления на власти острова и подчеркнул, что Куба не угрожает США.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
