Зеленский попросил Трампа нарастить поставки ракет для ПВО

Владимир Зеленский после заявления России о начале систематических ударов по целям в Киеве обратился к Дональду Трампу с просьбой о помощи. Он направил американскому лидеру письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы ПВО и ракеты к ним. По словам президента Украины, текущие темпы поставок «уже не соответствуют реальности угрозы». Ранее в ВСУ заявляли, что украинская ПВО оказались «на голодном пайке», а сам Зеленский признавал, что ситуация с ракетами «хуже уже быть не может».