Зеленский попросил Трампа нарастить поставки ракет для ПВО

Владимир Зеленский после заявления России о начале систематических ударов по целям в Киеве обратился к Дональду Трампу с просьбой о помощи. Он направил американскому лидеру письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы ПВО и ракеты к ним. По словам президента Украины, текущие темпы поставок «уже не соответствуют реальности угрозы». Ранее в ВСУ заявляли, что украинская ПВО оказались «на голодном пайке», а сам Зеленский признавал, что ситуация с ракетами «хуже уже быть не может».
Президент Украины Владимир Зеленский направил американскому коллеге Дональду Трампу письмо, в котором просит нарастить поставки систем ПВО и ракет для них. Текст письма опубликовал в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид.
«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет», — написал Зеленский.
Он добавил: Киев понимает, что Соединенные Штаты «продолжают нести ответственность за собственную оборону и защиту союзников и партнеров», и согласен с тем, что Европа должна играть более значительную роль в обеспечении своей безопасности. «Однако после всего, через что мы прошли вместе, разве мы не заслужили место в числе ваших союзников?» — отметил украинский лидер.
В письме он попросил о поставках ракет PAC-3 для Patriot и дополнительных систем. Как сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на источники, посол Украины в США Ольга Стефанишина направила копию письма в Белый дом, спикеру палаты представителей Майку Джонсону и другим членам конгресса.
Сам Зеленский подтвердил, что обратился к Трампу и американским законодателям.
«Лидеры других государств редко обращаются так, письмом, одновременно к президенту и конгрессу Соединенных Штатов Америки, но ситуация сейчас такова: нужно действовать оперативно, действовать результативно. Важно, чтобы Америка услышала Украину. Мы понимаем, что много глобального внимания сейчас на войне в Иране. Нужно прекращать и войну здесь, в Европе», — написал он в Telegram.
25 мая МИД России рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев, а жителям столицы — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Ведомство сообщило, что российские войска приступают к систематическим ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Это решение связано с атакой украинских беспилотников на колледж в Старобельске в ночь на 22 мая, в результате которой пострадали 65 человек, 21 из них спасти не удалось.
ПВО «на голодном пайке».
«Сегодня мы оказались “на голодном пайке” по ракетам из-за определенных проблем со снабжением», — заявил он, добавив, что украинские пусковые установки сейчас «наполовину пусты».
Игнат рассказал, что представители Киева участвуют в переговорных группах, в том числе в формате «Рамштайн», где пытаются добиться выделения хотя бы нескольких ракет для разных систем, которые используют украинские силы.
«[Просим] пять-десять ракет в системы PAC-3, NASAMS, IRIS-T и другие, поскольку расходы боеприпасов очень большие», — поделился он.
В апреле, еще до заявления России о переходе к систематическим ударам по военным целям в Киеве, Зеленский уже говорил, что запасы зенитных ракет у Киева могут иссякнуть в любую неделю, подчеркнув, что на данный момент ~ракеты для ПВО важнее самих систем противовоздушной обороны~. Особенно критическим он назвал дефицит именно ракет для американских ЗРК Patriot.
«У нас сейчас такой дефицит, хуже уже не может быть», — говорил украинский лидер.
В конце того же месяца он сообщил о встрече с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес, которую он поблагодарил за «поддержку украинской ПВО ракетами для Hawk и Patriot».
«Это оружие является дефицитным, и поэтому помощь Испании очень важна для нашей защиты», — написал он.
В начале марта Reuters писал, что Украина может столкнуться с критической нехваткой американских зенитных ракет из-за военного конфликта США с Ираном. Два европейских дипломата на условиях анонимности заявили агентству, что затягивание операции способно осложнить поставки Киеву по программе PURL, через которую европейские страны закупают у США большинство ракет PAC-3 для систем Patriot.