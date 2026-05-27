Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО посоветовали «застрелиться», если она не обгонит Россию по дронам

Британский маршал Стрингер призвал НАТО «застрелиться» в случае нехватки дронов.

БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. НАТО следует «застрелиться», если страны-участницы альянса окажутся неспособны произвести больше дронов и снарядов, чем Россия, заявил в среду заместитель главкома сил НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер.

«Если мы не можем сделать это в 32 странах, то, честно говоря, нам следует застрелиться», — сказал он на проходящем в Риге мероприятии по беспилотным технологиям Drone Summit 2026, его слова приводит издание UK Defence Journal.

Стрингер добавил, что НАТО следует обзаводиться не только оборонительными, но и наступательными возможностями.

«Нельзя обороняться, если нет хорошего наступления», — добавил он.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше