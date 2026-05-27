НАТО посоветовали «застрелиться», если она не обгонит Россию по дронам

БРЮССЕЛЬ, 27 мая — РИА Новости. НАТО следует «застрелиться», если страны-участницы альянса окажутся неспособны произвести больше дронов и снарядов, чем Россия, заявил в среду заместитель главкома сил НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер.
«Если мы не можем сделать это в 32 странах, то, честно говоря, нам следует застрелиться», — сказал он на проходящем в Риге мероприятии по беспилотным технологиям Drone Summit 2026, его слова приводит издание UK Defence Journal.
Стрингер добавил, что НАТО следует обзаводиться не только оборонительными, но и наступательными возможностями.
«Нельзя обороняться, если нет хорошего наступления», — добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.