Bloomberg узнал о письме Киева в ЕС с жалобой на «половинчатые меры»

Киев направил письмо руководству ЕС с жалобой на предложение Мерца принять Украину ЕС, но без права голоса. По его словам, Россия воспримет это как слабость со стороны блока.

Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо руководству Евросоюза, в котором отверг идею частичного членства страны в ЕС, предложенную канцлером Германии Фридрихом Мерцем, и предупредил, что колебания объединения по вопросу расширения будут восприняты Россией как слабость. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырехстраничное письмо, оказавшееся в его распоряжении агентства.

В послании, адресованном председателю Европейского совета Антониу Косте, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису (страна председательствует в ЕС), Зеленский заявил, что цель Украины стать полноправным членом Евросоюза неизменна, и предостерег от «половинчатых мер».

«Мы никогда не рассматривали членство как вступление в какую-то “полу-Европу”, — написал Зеленский.

Как отмечает Bloomberg, это письмо стало четким сигналом Киева против предложения Мерца предоставить Украине «ассоциированное членство» в качестве промежуточного шага перед полным вступлением. Согласно немецкому плану, Киев получил бы частичный доступ к бюджету ЕС и участвовал бы в заседаниях, оставаясь при этом вне формального процесса принятия решений.

В настоящее время Украина имеет статус кандидата на вступление в Евросоюз, который ей присвоили 23 июня 2022 года. Зеленский рассчитывает, что страна будет «технически готова» к полноценному вступлению в ЕС к 2027 году.

Между тем еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявляла, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно в рамках действующей процедуры. По мнению Мерца, намерение Зеленского добиться вступления в ЕС к этой дате «не сработает» и даже 1 января 2028 года остается нереалистичным сроком.

Зеленский в своем обращении также указал, что Украина является не только получателем помощи, но и военным активом, который помогает гарантировать безопасность всей Европы, делясь боевым опытом с союзниками. «Было бы просто странно, если бы мы останавливали крупнейшую антиевропейскую силу в Европе, а нас самих останавливали бы в приемной полноправного членства», — написал он.

Если Европа не сделает решительный шаг и оставит место для «половинчатых мер или неопределенности», Россия воспримет это как возможность, пишет Зеленский. По его словам, несправедливо, чтобы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась без права голоса.

Согласно данным Financial Times, Париж предлагает свой вариант промежуточного статуса для Киева в Евросоюзе, называя его «статусом интегрированного государства». Предполагается, что до момента официального вступления Украине будет ограничен доступ к сельскохозяйственным субсидиям и финансированию объединения. Франция, как и Германия подчеркивают, что их предложения не являются альтернативой полноправному членству Киева в ЕС.

Еврокомиссия в свою очередь предлагала ускорить вступление Украины в Евросоюз через так называемое обратное расширение, чтобы принять страну в блок к 2027 году. Этот формат подразумевал сначала полноправное членство Киева в ЕС, а уже затем постепенное расширение прав и углубление интеграции.

В Кремле заявляли, что Москва не возражает против присоединения Украины к ЕС, так как Евросоюз не является военным блоком.

