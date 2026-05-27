Премьер Хорватии Андрей Пленкович выступил против «сокращённой процедуры» вступления Украины в ЕС.
«Не может быть короткого пути для одних, а долгого для других. Второй момент — это разница в поглощающей способности Украины относительно остальных кандидатов… в смысле последствий для бюджета Европейского союза и политики», — цитирует его аргументы РИА Новости.
По словам политика, вопрос обсудят на встрече Евросовета в июне.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Украину сделали полигоном новых форм войны под обещания принять в ЕС.
