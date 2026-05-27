Ротенберг мечтает выиграть Кубок Гагарина

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил, хотел бы выиграть Кубок Гагарина в качестве наставника какой-либо команды.
«Конечно, хочу. Это мечта. Ещё одна мечта — работать тренером на международной арене. Я уже работал, получалось выигрывать. Надо стремиться ещё выше и ставить высокие цели», — сказал он в интервью Вячеславу Фетисову.
С 2022 по 2025 год специалист был главным тренером СКА.
Ротенберг продолжает возглавлять сборную «Россия 25».
Ранее Ротенберг ответил, стал бы рассматривать предложение «Локомотива» возглавить команду, если бы оно поступило.