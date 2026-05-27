Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ совершили теракт в Старобельске западными дронами, заявил Полянский

Полянский: ВСУ нанесли удар по Старобельску с помощью западных беспилотников.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Российская Федерация знает, что теракт ВСУ в Старобельске был осуществлен при помощи беспилотников западного производства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Мы знаем, что этот удар был нанесен с помощью беспилотных летательных аппаратов западного производства. Мы знаем, что они производятся в некоторых европейских странах», — сообщил Полянский в интервью телеканалу RT.

Россия открыто сообщила странам ОБСЕ местонахождение предприятий, занятых производством беспилотников для Киева, добавил он.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.

В апреле в Минобороны России сообщили, что зарубежные предприятия, осуществляющие производство комплектующих для БПЛА Украины, находятся на территории шести стран: Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиля и Турции.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше