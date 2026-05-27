В ДНР 11 человек пострадали из-за атак украинских дронов

В ДНР 11 человек, включая 9 сотрудников МЧС, пострадали из-за атак дронов ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. За сутки из-за атак украинских БПЛА в ДНР ранены 11 мирных жителей, включая девять сотрудников МЧС РФ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Одиннадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при тушении пожара в Макеевке, вызванного атакой украинского БПЛА, пострадали восемь сотрудников МЧС России, также тяжелые ранения получил мужчина. При этом, по словам Пушилина, в Зугрэсе при повторной атаке ударного беспилотника был ранен сотрудник МЧС РФ.

Кроме того, один мужчина пострадал в Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА, добавил глава республики.

«Повреждены шесть жилых домостроений, 12 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовой и легковые автомобили в Калининском и Куйбышевском районах Донецка, Красногвардейском и Советском районах Макеевки, городских округах Харцызск, Иловайск и Дебальцево», — заключил Пушилин.

