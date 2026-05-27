Посол рассказал, что Путина приняли в Астане по высшему разряду

Прибывшего в Астану с официальным государственным визитом российского лидера Владимира Путина встретили на самом высоком уровне, заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.
Ожидается, что по завершении переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым будет опубликовано совместное обращение, адресованное жителям обеих стран.
«Встреча была очень теплой, гостеприимной, по высшему протокольному разряду. Это государственный визит, но даже для него то, как тепло встретили на казахстанской земле президента, бросалось в глаза», — поделился он в интервью казахстанскому новостному ресурсу Qogam.
Дипломат также отметил, что программа визита чрезвычайно насыщенна, и это придаёт отношениям двух государств особую теплоту и подлинно дружеский характер. Бородавкин подчеркнул, что главный согласованный документ, который, как он надеется, будет подписан на следующий день, — это совместное заявление лидеров, обращённое к народам России и Казахстана. Он назвал эту форму необычной для такого рода деклараций по итогам переговоров.
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая, который продлится до 29 мая. В рамках поездки российский президент также примет участие в работе Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета.