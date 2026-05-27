Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу «Звезда» назвал лицемерием западных СМИ отказ Би-Би-Си посетить Старобельск.
«Подобное лицемерие западной прессы — не новость. Мы давно привыкли к этой перевернутой логике: Лондон и европейские столицы очень много говорят о свободе слова, однако… большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны», — цитирует его ТАСС.
В результате теракта ВСУ в Старобельске в ночь на 22 мая погиб 21 студент, пострадали более 60 детей.
Представители СМИ из 19 стран осмотрели разрушенные здания общежития и колледжа в Старобельске, им показали обломки украинских дронов и стихийный мемориал жертвам.
Японские власти запретили своим журналистам участвовать в поездке, телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск, а телеканал CNN сослался на отпуск.