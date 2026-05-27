В Госдуме объяснили, почему российских лыжников не допускают до стартов

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему FIS не допускает российских лыжников на международные турниры с флагом и гимном.
В последнем финансовом отчёте FIS говорилось, что организация пополнила свой бюджет более чем на $150 тысяч за счёт заявок на нейтральный статус.
«Это может быть фактором, почему наших спортсменов не допускают. Почему бы на этом просто так не заработать денег? Причем были случаи, что наши платили, а им нейтральный статус не выдавали. А было, что страны не ставят визу, а потом заявления: “Мы не виноваты”, — приводит её слова РИА Новости.
Напомним, что российские спортсмены платили за рассмотрение своих заявок на нейтральный статус по $2,5 тысячи.
Ранее в Норвегии рассказали о самом быстром пути для возвращения российских лыжников на турниры.