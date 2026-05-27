В РСТ заявили, что Кубань, Москва и Петербург лидируют по спросу на лето

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Крым лидируют по бронированиям на летний отдых в России.
«Если брать десятку самых популярных регионов, на которые распределяется наибольший спрос, то эта десятка выглядит без серьёзных изменений», — отметил Уманский в пресс-центре НСН.
По его словам, в топ популярных направлений также входят Ставропольский край, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Приморский край и Ярославская область.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что для покупки тура или бронирования отеля со скидкой лучше заранее выбрать несколько подходящих вариантов и регулярно следить за ценами.