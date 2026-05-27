В США рассказали о заказах украинских чиновников на суперъяхты

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Заказы украинских чиновников на верфях суперъяхт расписаны на четыре года вперед и исчисляются сотнями миллионов долларов, в то время как оплачивают их налогоплательщики на Западе, утверждает основатель американской консервативной организации Take America Back Стивен Кун.
«Я только что разговаривал по телефону с производителем суперъяхт, и заказы от украинских чиновников и их семей уже расписаны на следующие четыре года. Суперъяхты на сотни миллионов долларов, и всё это идет из одной-единственной страны (Украины — ред.). Между тем западные налогоплательщики в Канаде, Великобритании, Европе, Америке и Австралии оплачивают весь этот счет», — сказал Кун на видео, размещенном в соцсети X.
Кун также назвал происходящее крупнейшей операцией по отмыванию денег в современной истории, добавив, что средства массовой информации и большинство западных государств из-за этого соучаствуют в каждой смерти на поле боя.
«Мои американские братья и сестры, напишите сегодня своим представителям (в Конгрессе — ред.) и скажите им: больше никаких денег Украине. Это должно прекратиться. Суперъяхты — вы что, шутите?» — добавил он.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Согласно результатам опроса, проведенного украинским исследовательским агентством Info Sapiens в конце 2025 года — январе 2026 года, почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса на Украине считают коррупцию очень распространенным явлением в стране.
Одним из самых громких дел недавно стало расследование Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины в отношении бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. 11 мая ведомство предъявило ему обвинения в легализации денежных средств при строительстве элитного жилья под Киевом, после чего 14 мая Высший антикоррупционный суд страны постановил отправить чиновника под стражу. Однако Ермак вышел из СИЗО под залог в размере 140 миллионов гривен (порядка 3,2 миллиона долларов).