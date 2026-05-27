В Москве с 1 июня начнут работать бассейны под открытым небом

В столице с 1 июня начнут работать бассейны под открытым небом в рамках проекта «Лето в Москве».
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента культуры.
Всего летом в городских парках будут функционировать 14 зон для плавания.
По словам главы департамента Алексея Фурсина, площадки оснастят инфраструктурой для отдыха, включая шезлонги с зонтиками и камеры хранения.
Для посетителей также подготовят тренировки и развлекательные программы у воды.
Бассейны откроются в ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», «Серебряный бор», «Сокольники», 50-летия Октября и в Пионерском пруду Парка Горького.
Кроме того, места для купания появятся на 12 фестивальных площадках «Московских сезонов».
