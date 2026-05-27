МВД предупредило о новом мошенничестве с фото надгробий бойцов СВО

Мошенники разработали новую обманную схему, в рамках которой стали предлагать россиянам подрабатывать, фотографируя надгробия бойцов СВО.
Об этом сообщили в МВД России.
«За несколько снимков, переданных “работодателю”, обещают денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что рассылкой занимаются мошеннические кол-центры, за которыми стоят украинские спецслужбы.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT предупредил о появлении новой схемы мошенничества, при которой злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение под видом антивирусов и «защитных сервисов» для смартфонов.