Россия заявила о важности безопасного пропуска судов через Ормузский пролив

МИД России подчеркнул важность безопасного пропуска судов через Ормузский пролив.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного пропуска связанных с РФ судов через Ормузский пролив, сообщили в МИД РФ по итогам встречи замглавы российского внешнеполитического ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Багери-Кяни.

«С российской стороны была подчеркнута важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного пропуска связанных с Россией судов и грузов через Ормузский пролив», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи.

Стороны обменялись мнениями по спровоцированной агрессией США и Израиля эскалации на Ближнем Востоке и путям ее нормализации, а также обсудили ход ирано-американского переговорного процесса, направленного на мирное урегулирование конфликта, отметили в МИД РФ.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
