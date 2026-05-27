Армения сможет получить газ в обмен на его транзит, считает Пашинян

«Скоро откроется TRIPP (“Маршрут Трампа ради международного мира и процветания”). Через территорию нашей страны в том числе будет проходить газопровод. За счет этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику», — заявил Пашинян в ходе предвыборного митинга в города Абовян.