Армения сможет получить газ в обмен на его транзит, считает Пашинян

ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна может получить газ за счет транзита этого топлива через ее территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа».
«Скоро откроется TRIPP (“Маршрут Трампа ради международного мира и процветания”). Через территорию нашей страны в том числе будет проходить газопровод. За счет этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику», — заявил Пашинян в ходе предвыборного митинга в города Абовян.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания «Маршрута Трампа».
Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа 2025 года, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.