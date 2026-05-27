В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погиб. В ответ на действия Украины 25 мая МИД РФ сообщил о переходе Вооруженных сил России к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора довел это до сведения госсекретаря США Марко Рубио.