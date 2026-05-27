Посол РФ призвал Польшу серьезно отнестись к словам России об ударах по ВПК в Киеве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Посол России в Польше Георгий Михно призвал Варшаву максимально серьезно отнестись к предупреждению российского МИД об ударах по военным объектам в Киеве после атаки ВСУ на Старобельск.
«Посол России призвал польскую сторону самым серьезным образом отнестись к содержащемуся в вышеупомянутом заявлении МИД России предупреждению о необходимости обеспечения эвакуации дипломатического персонала из Киева», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Telegram-канале. В ходе беседы с представителем польского МИД, куда посол был приглашен 26 мая, он принял к сведению официальную позицию польских властей и отверг абсурдные и ничем не подкрепленные обвинения в адрес ВС России в якобы нанесении «целенаправленных» ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
26 мая МИД Польши вызвал посла РФ Георгия Михно в рамках «скоординированной акции» с другими странами ЕС, стороны обменялись позициями в связи с заявлением российского внешнеполитического ведомства об ударах возмездия по военным объектам в Киеве после атаки украинской армии на Старобельск.
В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета в ЛНР подверглись комбинированному, многоэтапному и преднамеренному удару со стороны ВСУ. В этот момент там находились 86 детей. В результате террористической атаки ВСУ пострадали 65 мирных жителей, из которых 21 погиб. В ответ на действия Украины 25 мая МИД РФ сообщил о переходе Вооруженных сил России к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора довел это до сведения госсекретаря США Марко Рубио.