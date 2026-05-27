Офтальмолог Шилова: кондиционер может усиливать сухость глаз

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова заявила, что во время летнего отдыха глазам могут навредить ныряние, кондиционируемый воздух и авиаперелёты.
«Не безобидны и активные заплывы в бассейне: хлорированная вода может раздражать слизистую оболочку и усиливать сухость глаз», — сказала Шилова сайту «Москва 24».
Тем, кто любит нырять, Шилова посоветовала использовать плотно прилегающие плавательные очки.
Офтальмолог добавила, что длительное пребывание в помещениях с кондиционером тоже может ухудшать состояние глаз: сухой холодный поток ускоряет испарение слёзной плёнки и вызывает жжение, резь и зрительную усталость. Особенно это касается людей, которые много работают за компьютером, носят контактные линзы или уже сталкивались с синдромом сухого глаза.
По словам Шиловой, во время авиаперелётов лучше заменить контактные линзы очками, не направлять поток воздуха на лицо, пить достаточно воды и отказаться от алкоголя.
