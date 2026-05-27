Тедеев: для всего российского футбола будет круто, если Артём перейдёт в «Спартак»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о нападающем Артёме Дзюбе, который также покинул команду.
«Для всего российского футбола будет круто, если Артем перейдет в “Спартак”. Реально в это верю и убежден, что Дзюба сделает команду сильнее. Мечтаю, чтобы его карьера завершилась в амбициозном клубе», — приводит его слова Sport24.
Он отметил, что даже если бы остался в «Акроне», пожелал бы Артёму двигаться дальше.
«Думаю ли о том, чтобы ещё раз поработать с Артёмом? Моя мечта, чтобы это случилось в московском “Спартаке”. Для меня было бы великой историей поработать в таком клубе».
Дзюба объявил об уходе из «Акрона» 23 мая, сразу после окончания второго стыкового матча с «Ротором» за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Команда из Тольятти одержала победу по сумме двух встреч и сохранила прописку в высшем дивизионе.
Артём перешёл в «Акрон» в 2024 году. За команду он сыграл 52 матча, забил 18 мячей и сделал 12 голевых передач.
Ранее Валерий Карпин высказался о возможном решении нападающего Артёма Дзюбы завершить карьеру.