МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Британские СМИ отрабатывают заказ властей страны по дискредитации России, игнорируя преступления киевского режима против мирных жителей, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В минувшее воскресенье на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР прибыли более 50 иностранных журналистов. В то же время британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место удара ВСУ, а в американской компании CNN сослались на отпуск.
«Лондон, европейские столицы очень много говорят о свободе слова, однако ситуация на деле прямо противоположная. Подавляющее большинство британских СМИ старательно отрабатывают политический заказ по дискредитации нашей страны», — сказал дипломат в эфире телеканала «Звезда».
По словам Келина, британская пресса искажает факты о действия российских военнослужащих, а преступления Киева против мирных жителей «абсолютно замалчиваются». При этом он добавил, что к тем, кто не согласен с политикой Лондона по поддержке Украины, власти страны применяют меры воздействия.
«Эта демократия, она так построена, что любой голос, который противоречит политике правительства, он либо замалчивается, либо к нему начинаются такие претензии, в том числе со стороны полиции», — подчеркнул он.