Суд арестовал Семизорова, которого СМИ называют замглавы «Уралвагонзавода»

Суд арестовал Семизорова, которого СМИ называют замгендиректора Уралвагонзавода.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал по делу о растрате Дмитрия Семизорова, которого в СМИ называют замгендиректора АО «НПК “Уралвагонзавод”, свидетельствует данные судебной картотеки.

Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Семизорова Д. Ю. было удовлетворено судом 27 мая. Ему вменяется растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), что превышает один миллион рублей.

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

По данным источников РБК, речь идет о заместителе генерального директора АО «НПК “Уралвагонзавод”.

Обвинение связано с нарушениями при исполнении госконтракта на поставку климатического оборудования для оборонной промышленности, который в 2016 году реализовывал ЦНИИточмаш.

Официальным подтверждением его задержания РИА Новости пока не располагает, получить оперативные комментарии сотрудников правоохранительных органов и суда также пока не удалось.