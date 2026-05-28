Пашинян заявил, что у него есть все рычаги для решения проблем с ЕАЭС

ЕРЕВАН, 27 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него есть все рычаги для решения проблем в отношениях страны с ЕАЭС.

Источник: © РИА Новости

Ранее Пашинян утверждал, что решать вопрос о нахождении страны в ЕС или ЕАЭС будет не он, а жители Армении.

«Я единственное должностное лицо в ЕАЭС — полноправный член и Межправительственного совета, и Высшего евразийского экономического совета. Сейчас предвыборная кампания. Я нахожусь в отпуске, и когда я вернусь, у меня есть все возможности и рычаги для решения проблем. Я уверен, что ЕАЭС не предпримет шагов, ведущих к его самороспуску», — заявил Пашинян.

Он утверждает, что есть определенная политическая риторика, которую можно преодолеть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неверно считать, что судьба членства Армении в Евразийском экономическом союзе будет определена на ближайшем саммите объединения. По его словам, Армения остается в ЕАЭС.

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин 9 мая предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Заседание Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийский экономический форум пройдут в Казахстане 28—29 мая. Ранее Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.

