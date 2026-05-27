Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе.
Об этом сообщил «Роскосмос».
«Выход в открытый космос завершен. Космонавты “Роскосмоса” Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выполнили все задачи выхода», — говорится в сообщении госкорпорации в Max.
В частности, они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц» по изучению солнечных вспышек.
27 мая Кудь-Сверчков и Микаев вышли в открытый космос. В открытом космосе им необходимо было выполнить ряд важных задач, связанных с научной программой полёта Международной космической станции.