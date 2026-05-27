Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавты Кудь-Сверчков и Микаев завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе.

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе.

Об этом сообщил «Роскосмос».

«Выход в открытый космос завершен. Космонавты “Роскосмоса” Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выполнили все задачи выхода», — говорится в сообщении госкорпорации в Max.

В частности, они установили на модуле «Звезда» аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц» по изучению солнечных вспышек.

27 мая Кудь-Сверчков и Микаев вышли в открытый космос. В открытом космосе им необходимо было выполнить ряд важных задач, связанных с научной программой полёта Международной космической станции.