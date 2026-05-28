«Кристал Пэлас» победил «Райо Вальекано» и выиграл Лигу конференций

«Кристал Пэлас» победил «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета.

Победа в Лиге конференций стала первой в истории «Кристал Пэлас» победой в еврокубковом турнире.

Напомним, что в 2025 году «орлы» выиграли Кубок Англии и должны были бы выступить в Лиге Европы. Но УЕФА приняла решение перевести «Кристал Пэлас» в Лигу конференций. Причина была в том, что по правилам организации, два клуба, контролируемые одним владельцем, не могут одновременно участвовать в одном еврокубковом турнире — английской командой и «Лионом» владеет Джон Текстор.

Ранее сообщалось, что перед финалом Лиги конференций произошла массовая драка болельщиков.