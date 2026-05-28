«Кристал Пэлас» победил «Райо Вальекано» и выиграл Лигу конференций

Напомним, что в 2025 году «орлы» выиграли Кубок Англии и должны были бы выступить в Лиге Европы. Но УЕФА приняла решение перевести «Кристал Пэлас» в Лигу конференций. Причина была в том, что по правилам организации, два клуба, контролируемые одним владельцем, не могут одновременно участвовать в одном еврокубковом турнире — английской командой и «Лионом» владеет Джон Текстор.