«Кристал Пэлас» победил «Райо Вальекано» и выиграл Лигу конференций

«Кристал Пэлас» победил «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 51-й минуте забил Жан-Филипп Матета.
Победа в Лиге конференций стала первой в истории «Кристал Пэлас» победой в еврокубковом турнире.
Напомним, что в 2025 году «орлы» выиграли Кубок Англии и должны были бы выступить в Лиге Европы. Но УЕФА приняла решение перевести «Кристал Пэлас» в Лигу конференций. Причина была в том, что по правилам организации, два клуба, контролируемые одним владельцем, не могут одновременно участвовать в одном еврокубковом турнире — английской командой и «Лионом» владеет Джон Текстор.
Ранее сообщалось, что перед финалом Лиги конференций произошла массовая драка болельщиков.