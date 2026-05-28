«В первую очередь и во многом основной причиной тому является нахождение у власти в Киеве нелегитимного, неонацистского режима, который теперь совершенно откровенно старательно копирует своего идеологического вдохновителя — нацистскую Германию. Одно из многих убедительных подтверждений тому — недавнее интервью бывшего пресс-секретаря украинского президента Юлии Мендель, в котором она сообщила, что [Владимир] Зеленский, столкнувшись с падением своих рейтингов, требовал от подчиненных вести “пропаганду как у Геббельса”. При таких подходах властей бесчисленные систематические нарушения прав человека во всех сферах общественной жизни уже не удивляют», — подчеркнули в МИД РФ.