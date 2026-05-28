Путин в четверг проведет переговоры с Токаевым

Программа визита начнется с официальной церемонии встречи во Дворце независимости с участием почетного караула. Также Путина встретят пролетом самолетов с российским триколором. Переговоры начнутся с беседы Путина и Токаева в узком составе и продолжаться в расширенном. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудят ключевые аспекты развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. Кроме того, они обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам.