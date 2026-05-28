Пашинян заявил, что Армения может получать газ в обмен на его транзит

Армения может получить газ в обмен на его транзит через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа». Об этом сообщил глава правительства республики Никол Пашинян.
Выступая в ходе предвыборного митинга в городе Абовян, армянский премьер напомнил, что в скором времени откроется «Маршрут Трампа». В рамках этого проекта, по словам Пашиняна, через территорию Армении будет проходить газопровод.
«За счёт этого транзита у нас будет собственный газ, и за этот транзит нам будут платить газом, мы будем развивать альтернативную энергетику», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Пашинян заявил, что отношения Армении и России находятся на этапе позитивной трансформации.