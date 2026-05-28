МИД РФ: Киевский режим поддерживает антисемитизм среди населения

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Антисемитизм среди украинского населения поддерживается властями, которые активно пытаются переписывать историю Великой Отечественной войны. Об этом говорится в докладе МИД России «О ситуации с правами человека на Украине», опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
«Антисемитский настрой среди отдельных групп поддерживается и украинскими властями, которые активно пытаются переписывать историю Великой Отечественной войны и, искажая реальные факты о Холокосте на территории Украины и роли в нем украинских националистов, используют такие фальсификации для реабилитации нацистских преступников, — отметили в МИД РФ. — После антиконституционного вооруженного госпереворота 2014 года украинские политики (а равно и их западные кураторы, в частности, посольство США в Киеве) даже в заявлениях по случаю годовщин трагедии перестали упоминать, что украинские националисты, включая членов ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. ТАСС), организовали и исполняли эти жестокие массовые убийства».
«Отдельной фигурой “ораторского мастерства” таких авторов, включая Владимира Зеленского и людей из его окружения, стало упоминание вместе с трагическими событиями в Бабьем Яре того, что в Советском Союзе якобы “не замечали трагедии”, — говорится в докладе. — Параллельно украинские политики стали “торпедировать” проект строительства в Бабьем Яре мемориального комплекса, ссылаясь на якобы участие российских бизнесменов в финансировании проекта».
В министерстве добавили, что такое отношение киевского режима к трагедии Бабьего Яра неудивительно: «память о ней поднимает множество неудобных для него вопросов». «С одной стороны — это преступная роль в трагедии украинских коллаборационистов. С другой — это неоспоримое свидетельство того, что именно Красная Армия, освободив Киев, остановила нацистскую машину массовых убийств, — обратили внимание в министерстве. — Соответственно, в этой ситуации ясно видно, что идейные предки киевского режима — это преступники и убийцы, а “запрещенные” ныне советские власти и красноармейцы — подлинные герои».