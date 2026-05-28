Штурмовик Дерда обеспечил взятие опорного пункта ВСУ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Стрелок рядовой Александр Дерда при захвате замаскированного опорного пункта ВСУ забросил гранаты в его вентиляционные трубы, после чего штурмовая группа ВС РФ захватила укрепление без потерь. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Александр первым обнаружил опорный пункт. Используя опыт штурма похожих укреплений, быстро определил, где находятся вентиляционные трубы, скрытно подобрался и забросил в них гранаты. После взрывов штурмовая группа начала штурм опорного пункта. Используя эффект неожиданности и растерянность противника, Александр ворвался в опорный пункт вместе со всей группой», — сказали в военном ведомстве.
В министерстве отметили, что благодаря мужеству и находчивости рядового Дерда замаскированный и хорошо укрепленный опорный пункт противника был взят без потерь среди личного состава штурмовой группы. Противник понес значительные потери и утратил важную оборонительную позицию.
В Минобороны также рассказали о подвиге командира отделения гвардии сержанта Алексея Семенова. Его группа скрытно, с большими интервалами, продвигалась к позициям противника. Один из бойцов был обнаружен, и группа подверглась минометному обстрелу и налету ударных дронов. Несмотря на это, гвардии сержант Семенов оперативно принял решение преодолеть оставшееся расстояние до позиций украинских боевиков, и группа рывком ворвалась на позиции противника. В ходе скоротечного боя минометный расчет и другие военнослужащие ВСУ были уничтожены.
По данным МО РФ, в результате действий группы гвардии сержанта Семенова противник утратил важный рубеж обороны, штурмовая группа закрепилась на захваченных позициях и обеспечила оперативное продвижение российских войск в глубину обороны противника на важном тактическом направлении.