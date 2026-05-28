Штурмовик Дерда обеспечил взятие опорного пункта ВСУ

В Минобороны также рассказали о подвиге командира отделения гвардии сержанта Алексея Семенова. Его группа скрытно, с большими интервалами, продвигалась к позициям противника. Один из бойцов был обнаружен, и группа подверглась минометному обстрелу и налету ударных дронов. Несмотря на это, гвардии сержант Семенов оперативно принял решение преодолеть оставшееся расстояние до позиций украинских боевиков, и группа рывком ворвалась на позиции противника. В ходе скоротечного боя минометный расчет и другие военнослужащие ВСУ были уничтожены.