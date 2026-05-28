Суд в Молдавии вынесет вердикт по делу главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева вынесет свое решение в ответ на запрос адвокатов главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которые опротестовали приговор политика к семи годам тюрьмы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». Если приговор признают законным, он вступит в силу, и Гуцул должна быть отстранена от должности. При этом ее адвокаты будут иметь возможность оспорить его в Высшей судебной палате.
Как считают наблюдатели, преследование Гуцул связано с деятельностью партии оппозиционера Илана Шора, которая ранее была признана в Молдавии угрозой национальной безопасности и ликвидирована. Против его сторонников в республике начались настоящие репрессии. Полиция сообщала тысячах уголовных дел против людей, которые участвовали в различных проектах партии. На сегодняшний день многие ее лидеры покинули республику. Сам Шор в декабре 2025 года заявил о прекращении политических проектов в Молдавии на фоне арестов членов его команды. После этого в отставку подали мэры города Оргеев Татьяна Кочу и Тараклии Вячеслав Лупов.
Тюрьма вместо штрафа.
Политик была задержана 25 марта 2025 года. В августе того же года районный суд Кишинева признал ее виновной в содействии незаконному финансированию партии в период с 2019 по 2022 год. На тот момент Гуцул занимала должность секретаря в отделе мониторинга партии «Шор». Вместе с ней на скамье подсудимых оказалась также бывшая секретарь центрального офиса этой партии Светлана Попан.
Изначально прокуроры требовали для Гуцул 9 лет тюрьмы, хотя в местном законодательстве за это также предусмотрен обычный штраф. Тем не менее политика приговорили к отбыванию срока в тюрьме полузакрытого типа для женщин с конфискацией в пользу государства суммы 40,9 млн леев (около 2 млн евро), которые, согласно подсчетам следователей, могли быть незаконно использованы для финансирования партии. Приговором запрещается заниматься бухгалтерской и финансовой деятельностью в рамках политических партий, а также быть членом политической партии сроком на 5 лет. Попан осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией 9,7 млн леев (487 тыс. евро).
Гуцул категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии прозападная Партия действия и солидарности, которая добивается отстранения политика, который наладил сотрудничество молдавского региона с Россией и выступает за восстановление отношений между Кишиневом и Москвой.
Ранее власти Молдавии попытались объявить победу Гуцул на выборах 2023 года незаконной. Однако солидарность с политиком выразил парламент автономии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Вердикт вынесен.
Адвокат Гуцул Сергей Морару заявил, что не возлагает больших надежд на беспристрастность молдавской юстиции и считает, что судьбу Гуцул решает политическое руководство страны. По его словам, судьи апелляционной палаты старались как можно скорее завершить процесс, не вникая в доводы защиты, а весь процесс проходил с многочисленными нарушениями с превалированием стороны обвинения. Присутствие адвокатов на процессе служило лишь для создания видимости судебного разбирательства, считает он. В связи с этим защита Гуцул подала жалобу в Европейский суд по правам человека.
Морару заявил, что несмотря на все препятствия защита будет добиваться полного оправдания. Он также обратил внимание, что Гуцул не представляет угрозы для общества, является матерью двух сыновей, одному из которых только недавно исполнилось четыре года, должна иметь право на судебное разбирательство в более человеческих условиях. По его словам, в этом вопросе у апелляционного суда очень широкий спектр возможных решений: от смягчения наказания до отсрочки исполнения наказания до достижения ребенком восьмилетнего возраста.
«Предусмотрено множество вариантов. И даже если суд признает ее виновной, санкции по этим статьям предусматривают штраф. Зачем помещать человека в тюрьму Можно было бы соблюсти и право на частную жизнь, и право детей на мать», — отметил адвокат.
Однако, по мнению Морару, в подобных судебных делах, где политическая ставка очень высока и стоит задача «запугать общество, посеять страх, чтобы никто и не помышлял занять иную позицию, кроме позиции правящей партии», у ее оппонентов «шансов на справедливое правосудие практически нет».
Гуцул не намерена сдаваться.
На днях Гуцул выпустила сборник со своей перепиской из тюрьмы, где она заявляет, что не намерена уходить из политики. Так, в послании своему отцу она пишет, что «будет бороться до конца», а в письме своему советнику Михаилу Влаху заверяет, что «не сломлена». «Они думают, что остановили нас, что мы уже закончили. Но я тебе хочу сказать: мы только начали. И мы обязательно пройдем через это, как проходили через все остальное», — говорит Гуцул советнику.
Она заверяет, что Гагаузия не собирается отделяться или дестабилизировать Молдавию. «Мы хотим быть частью Молдовы, но частью, которую уважают. Гагаузия может стать мостом между Молдовой и ее торговыми партнерами на Востоке и на Западе», — пишет Гуцул.
Ранее Гуцул пытались посетить российские дипломаты, однако им было отказано как в визите, так и в передаче презентов, которыми они хотели поддержать главу Гагаузии. По словам посла РФ Олега Озерова, политика больше года содержат в очень тяжелых условиях и без окончательного решения суда, что нарушает европейские нормы. «Это вызывает сострадание, поэтому мы хотели исключительно в целях просто поддержания человеческого достоинства, оказания гуманитарной поддержки передать безобидную посылку с моими словами поддержки в адрес Евгении Александровны», — сказал Озеров журналистам.