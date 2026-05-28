Путин поздравил с профессиональным праздником пограничников России

Глава российского государства Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с праздником — Днём пограничника.
В видеообращении по случаю праздника Путин отметил, что российские пограничники на протяжении всей истории страны стояли на страже интересов государства, верой и правдой служили Родине и своему народу.
«В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу», — сказал Путин, пожелав пограничникам новых успехов в службе.
В среду, 27 мая, глава государства обратился к российским мусульманам, поздравив их с праздником Курбан-байрам.