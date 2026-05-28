МИД РФ: Киев шантажирует и принудительно мобилизует священников УПЦ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Киевский режим шантажирует отправкой на фронт и принудительно мобилизует священников Украинской православной церкви (УПЦ) в случае отказа от перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом говорится в докладе МИД РФ «О ситуации с правами человека на Украине».
«Еще одной формой давления на каноническую церковь оставалась принудительная мобилизация священников киевским режимом», — отмечается в тексте. Там приводятся свидетельства диакона УПЦ Андрея Глущенко, что многие тысячи приходов УПЦ были дискриминационно лишены государством права забронировать священников от мобилизации.
«Священнослужитель отмечает, что основная цель данного откровенно дискриминационного списка — заставить как можно больше священников УПЦ перейти в ПЦУ (причем вместе с общинами), шантажируя отправить их на фронт в случае несогласия. Как следствие, в течение года отмечались случаи принудительной мобилизации священников УПЦ. В 2025—2026 годах таких случаев было немало», — констатировали в МИД.
Одновременно с этим «заметная роль в наступлении на УПЦ отводится организованным группировкам национал-радикалов, осуществляющим рейдерские захваты храмов и имущества канонической церкви».
«Все это сопровождается физическим насилием по отношению к ее духовенству и прихожанам, осквернением святых мест и иными противоправными действиями, которые остаются безнаказанными. При попустительстве украинских властей приходы УПЦ становятся целью многочисленных “независимых” мародеров и погромщиков, мотивирующих свои набеги идейной борьбой с “оккупантами” и их “духовными ставленниками”. Видеокадры этих акций распространяются в социальных сетях Украины с призывом следовать этим примерам», — информировали в дипведомстве.